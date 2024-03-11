Депутаты хотят освободить контрактников от уголовной ответственности

Новый законопроект дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

В Госдуму внесли законопроект, который освободит от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ.

Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания, погашения судимости, приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время, — сказано в пояснительной записке.

Получить освобождение от уголовной ответственности смогут:

подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя, безопасности государства);

осужденные (кроме совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, основ конституционного строя и безопасности государства).

Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и за ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе, — сказал председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок.