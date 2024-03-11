Депутаты хотят освободить контрактников от уголовной ответственности

В Госдуму внесли законопроект, который освободит от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ.
Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания, погашения судимости, приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время, — сказано в пояснительной записке.
Получить освобождение от уголовной ответственности смогут:
подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя, безопасности государства);
осужденные (кроме совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, основ конституционного строя и безопасности государства).
Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и за ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе, — сказал председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок.
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