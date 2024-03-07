Исследование показало, где работают перспективные невесты

Самые завидные невесты, по мнению большинства мужчин, работают в банковской и финансовой сфере — ее выбрали 40% опрошенных. Медицину и ветеринарию отметили 37% респондентов. 26% хотели бы найти невесту в сфере красоты и здоровья, а 24% — в журналистике.
Далее приоритеты распределились так:
по 20% — отдали голоса IT-сфере, недвижимости и иностранным языкам;
18% — культура и искусство;
18% — образование;
17% — спорт;
16% — авиация;
13% — PR и маркетинг;
11% — торговля;
7% — сфера бытовых услуг;
5% — производственный и агропромышленный комплекс.
15% участников опроса выбрали другие профессии, среди которых юристы и социологи.
Главным фактором выбора этих отраслей стало наличие привлекательных качеств у женщин, работающих в них: так проголосовало 38% респондентов. На втором месте — высокий уровень эрудированности (32%). А замыкает топ-3 причин — высокие зарплаты в сфере её работы (31%).
29% участников отметили, что в этих областях трудятся девушки с привлекательной внешностью. 23% обращают внимание на высокий уровень финансовой грамотности, а 20% опрошенных — на чрезвычайную степень креативности среди женщин. 16% отметили, что работающие в этих сферах близки им по духу. 15% респондентов выбрали другие причины.
В опросе сервиса Работа.ру приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России.
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