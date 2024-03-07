Исследование показало, где работают перспективные невесты

Мужчины назвали сферы, в которых можно искать перспективных невест.

Самые завидные невесты, по мнению большинства мужчин, работают в банковской и финансовой сфере — ее выбрали 40% опрошенных. Медицину и ветеринарию отметили 37% респондентов. 26% хотели бы найти невесту в сфере красоты и здоровья, а 24% — в журналистике.

Далее приоритеты распределились так:

по 20% — отдали голоса IT-сфере, недвижимости и иностранным языкам;

18% — культура и искусство;

18% — образование;

17% — спорт;

16% — авиация;

13% — PR и маркетинг;

11% — торговля;

7% — сфера бытовых услуг;

5% — производственный и агропромышленный комплекс.

15% участников опроса выбрали другие профессии, среди которых юристы и социологи.

Главным фактором выбора этих отраслей стало наличие привлекательных качеств у женщин, работающих в них: так проголосовало 38% респондентов. На втором месте — высокий уровень эрудированности (32%). А замыкает топ-3 причин — высокие зарплаты в сфере её работы (31%).

29% участников отметили, что в этих областях трудятся девушки с привлекательной внешностью. 23% обращают внимание на высокий уровень финансовой грамотности, а 20% опрошенных — на чрезвычайную степень креативности среди женщин. 16% отметили, что работающие в этих сферах близки им по духу. 15% респондентов выбрали другие причины.

В опросе сервиса Работа.ру приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России.