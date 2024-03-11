Ювелирам грозит штраф до 100 000 рублей за отказ от проверок

Сейчас для должностных лиц, которые препятствуют проведению проверок, предусмотрен штраф до 4000 рублей. Кабмин хочет это изменить в ювелирной отрасли так, чтобы бизнес платил до 100 тысяч.

Правительство готовит поправки в КоАП, по которым ювелирные компании будет можно штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей за препятствие проверкам.

Сейчас Пробирная палата не может провести треть проверок ювелирных изделий из-за того, что компании этому препятствуют. Должностных лиц наказывают штрафом до 4000 рублей, а физических лиц — до 1000 рублей. Об этом пишут «Известия».

Поправки изменят размеры штрафов таким образом, чтобы компании, которые не выполняют требования Федеральной пробирной палаты или мешают их работе, были оштрафованы на 80-100 тыс. рублей. Для ИП предусмотрено наказание в размере от 40 до 50 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей.

Также сотрудники Пробирной палаты смогут составлять протоколы об административных правонарушениях.

Проверки Пробирной палаты для ювелирного ретейла — это рутина, не представляющая для работающих в правовом поле магазинов никаких проблем, — сказал СЕО Sokolov Николай Поляков.

Пробирная палата контролирует работу производителей ювелирных изделий, аффинажные организации, магазины и онлайн-площадки, которые торгуют украшениями. Представители ведомства могут инициировать документарную проверку, инспекционный визит, а также выездную проверку.

Контроль позволяет пресечь нелегальный оборот ювелирных изделий, который ежегодно составляет порядка 50 млрд рублей.