📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК

Компанию могут оштрафовать, если своевременно не оформлено распоряжение о привлечении сотрудников к работе в выходные дни. Должно быть так: сначала приказ – потом работа, а не наоборот.

Разъяснение дает Роструд в письме от 01.02.2024 № ПГ/00148-6-1.

Привлекают сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия. В ряде случаев (устранение катастроф и аварий) согласие не нужно. Аналогично – на непрерывных производствах.

Но во всех случаях привлечение работников к работе в выходные должно идти по письменному распоряжению работодателя. То есть нужен приказ (произвольной формы).

Если сотрудники работают в выходной, а приказа на это нет, то это нарушение трудового законодательства.

А как у вас в компании оформляют работу в выходной день? Заранее оформляем приказ и берем письменное согласие с сотрудников

Приказ и согласия оформляем задним числом, когда люди уже отработали

Никак не оформляем. Люди работают в выходной за отгул, который тоже никак не оформляем

У нас никто не работает в выходной день

Приказ о привлечении работника к работе в выходной день составляют в произвольной форме. Желательно указать там:

причину привлечения сотрудника;

дату выхода;

продолжительность рабочего времени в этот день;

заявление о согласии или служебную записку.