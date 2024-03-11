📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК

Разъяснение дает Роструд в письме от 01.02.2024 № ПГ/00148-6-1.
Привлекают сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия. В ряде случаев (устранение катастроф и аварий) согласие не нужно. Аналогично – на непрерывных производствах.
Но во всех случаях привлечение работников к работе в выходные должно идти по письменному распоряжению работодателя. То есть нужен приказ (произвольной формы).
Если сотрудники работают в выходной, а приказа на это нет, то это нарушение трудового законодательства.
Приказ о привлечении работника к работе в выходной день составляют в произвольной форме. Желательно указать там:
причину привлечения сотрудника;
дату выхода;
продолжительность рабочего времени в этот день;
заявление о согласии или служебную записку.
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