Надо изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся

Ситуация: сотрудник нашел работу № 2, уволился со старой работы № 1 в связи с переводом к другому работодателю (п. 5 с. 1 ст. 77 ТК), но перевод как таковой не состоялся. Сотрудник передумал идти на работу № 2 и нашел работу № 3. Но туда его не берут с такой записью в трудовой книжке.

Эту ситуацию разобрал Минтруд в письме от 29.02.2024 № 14-6/ООГ-1130.

Отдел кадров на работе № 3 отказывается принимать сотрудника, у которого в трудовой книжке сделана запись об увольнении переводом, потому что никаких договоренностей о переводе с этим работодателем не было.

Минтруд поясняет, что закон не запрещает сотруднику отказаться от трудоустройства на работу № 2. Не захотел – не пошел туда.

Но раз такая ситуация приключилась, теперь сотруднику нужно обратиться на работу № 1, чтобы там исправили запись в трудовой книжке. Причину увольнения надо изменить.