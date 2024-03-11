Надо изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся

Эту ситуацию разобрал Минтруд в письме от 29.02.2024 № 14-6/ООГ-1130.
Отдел кадров на работе № 3 отказывается принимать сотрудника, у которого в трудовой книжке сделана запись об увольнении переводом, потому что никаких договоренностей о переводе с этим работодателем не было.
Минтруд поясняет, что закон не запрещает сотруднику отказаться от трудоустройства на работу № 2. Не захотел – не пошел туда.
Но раз такая ситуация приключилась, теперь сотруднику нужно обратиться на работу № 1, чтобы там исправили запись в трудовой книжке. Причину увольнения надо изменить.
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