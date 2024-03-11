Бизнес сможет быстрее создавать личные фонды для возвращения активов в РФ

Личные фонды станут альтернативой иностранным частным фондам и трастам. Их выведут из-под надзора Минюста и освободят от проверок и отчетов.

Минэкономразвития упростит создание личных фондов — инструмента, который позволит эффективно управлять активами при жизни и после смерти предпринимателя.

Понятие «личный фонд» появилось в законе в марте 2022 года. Они рассматриваются как альтернатива иностранным частным фондам и трастам. По своей сути это — некоммерческая организация (НКО) без участников, пишет РБК.

Фонд можно создать при условии, что ему будет передано имущество предпринимателя рыночной стоимостью не меньше 100 млн рублей. В случае гибели бизнесмена порядок наследования активов будет происходить по правилам, которые создал учредитель. А наследственное право на фонд не распространяется.

Личный фонд «выступает продолжением деятельности своего учредителя и направлен на достижение частных целей», считает Минэкономразвития.

Решение о государственной регистрации фонда будет принимать не Минюст, который в общем порядке регистрирует НКО, а ФНС — по аналогии с коммерческими организациями.

Изменения в ЕГРЮЛ вносят по заявлению нотариуса. Он также будет проводить правовую экспертизу документов и проверять рыночную стоимость передаваемого имущества.

Кроме того, личные фонды освободят от плановых проверок и ежегодных отчетов. Поправки дадут возможность тем, кто открыл личные фонды, получить статус квалифицированных инвесторов.

Как считает старший партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юлия Мясникова, такое предложение выглядит очень «привлекательно», поскольку увеличивает число финансовых инструментов для генерации прибыли.

По закону личные фонды имеют право заниматься предпринимательской деятельностью и создавать компании.