Если отпуск попадает на 8 Марта, то гулять дольше? Минтруд ответил

По ТК, когда на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, в том числе 8 Марта, отдых продлевается на количество таких дней.

Минтруд у себя в телеграме внёс ясность, будет ли отпуск дольше, если на него приходится официальный нерабочий праздничный день.

Так вот: нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска.

Пример Сотрудник уходит в отпуск 7 марта 2024 года на 7 дней. Первый рабочий день должен быть 14 марта. Но 8 марта — нерабочий праздничный день. Значит на работу нужно выходить 15 марта.

Это правило действует и для основного, и для дополнительного оплачиваемого отпусков.

Как оплачивать сотрудникам работу 7 и 8 марта, смотрите в нашей новости здесь.