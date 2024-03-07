Если отпуск попадает на 8 Марта, то гулять дольше? Минтруд ответил

Минтруд у себя в телеграме внёс ясность, будет ли отпуск дольше, если на него приходится официальный нерабочий праздничный день.
Так вот: нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска.
Пример
Сотрудник уходит в отпуск 7 марта 2024 года на 7 дней. Первый рабочий день должен быть 14 марта. Но 8 марта — нерабочий праздничный день. Значит на работу нужно выходить 15 марта.
Это правило действует и для основного, и для дополнительного оплачиваемого отпусков.
Как оплачивать сотрудникам работу 7 и 8 марта, смотрите в нашей новости здесь.
Комментарии1
как же до этого все мучались! Ну наконец-то проблема решена!
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дибилы, б....