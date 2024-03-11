Как оплачивать сотрудникам работу 7 и 8 марта

7 марта за 7 часов работы оплата должна быть как за обычный рабочий день. Если же сотрудник по просьбе руководства вынужден был задержаться на 1 час, то есть отработал не 7, а 8 часов – то это сверхурочная работа. Ее надо оплатить в полуторном размере (так как это всего 1 час).
Смотрите в нашей таблице, как оплачивать труд сотрудников 7 и 8 марта при окладе 40 000 рублей.
Ситуация
Как оплачивать
Расчет
Сотрудник 7 марта отработал 7 часов
Из оклада
40 000 / 20 × 1 = 2000
Сотрудник 7 марта отработал 8 часов
Из оклада + 1,5 ставки за 1 час
40 000 / 20 × 1 + 40 000 / 159 × 1,5 × 1 = 2377,36
Сотрудник 8 марта отработал полный день
В двойном размере
40 000 / 20 × 1 × 2 = 4000
Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную зарплату и день отдыха (отгул).
Кстати, в прошлом году бухгалтеры дошли до Конституционного суда и добились, чтобы неиспользованные отгулы за работу в выходной при увольнении оплачивали. Скоро внесут поправки в ТК по этому поводу.
Рассчитывать зарплату, пособия, а также компенсации за переработку по нормам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Мы следим за обновлениями в законодательстве, поэтому в программе только актуальная информация из ТК.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене 6900 рублей вместо 28 600 рублей! Обучение уже началось 1 марта, присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка до 87%! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию