Как оплачивать сотрудникам работу 7 и 8 марта

7 марта – предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час. 8 марта – праздничный день. Если сотрудник будет работать 8 марта, ему должны оплатить этот день в двойном размере.

7 марта за 7 часов работы оплата должна быть как за обычный рабочий день. Если же сотрудник по просьбе руководства вынужден был задержаться на 1 час, то есть отработал не 7, а 8 часов – то это сверхурочная работа. Ее надо оплатить в полуторном размере (так как это всего 1 час).

Смотрите в нашей таблице, как оплачивать труд сотрудников 7 и 8 марта при окладе 40 000 рублей.

Ситуация Как оплачивать Расчет Сотрудник 7 марта отработал 7 часов Из оклада 40 000 / 20 × 1 = 2000 Сотрудник 7 марта отработал 8 часов Из оклада + 1,5 ставки за 1 час 40 000 / 20 × 1 + 40 000 / 159 × 1,5 × 1 = 2377,36 Сотрудник 8 марта отработал полный день В двойном размере 40 000 / 20 × 1 × 2 = 4000

Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную зарплату и день отдыха (отгул).

Кстати, в прошлом году бухгалтеры дошли до Конституционного суда и добились, чтобы неиспользованные отгулы за работу в выходной при увольнении оплачивали. Скоро внесут поправки в ТК по этому поводу.