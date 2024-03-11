Сотрудница с ребенком до 14 лет может в любое время перейти на неполный день

Работодатель должен изменить график работы сотрудникам с детьми по их просьбе уже на следующий день.

Разъяснение дает Роструд в письме от 08.02.2024 № ПГ/01008-6-1.

Есть категории сотрудников, по просьбе которых работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время:

беременные женщины;

родитель (опекун, попечитель) ребенка в возрасте до 14 лет;

родитель (опекун, попечитель) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи.

Неполный день надо установить на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, которые и стали причиной для перехода на такой график. Причем конкретный график надо установить по желанию работника.

Срок подачи заявления для перехода на новый график в ТК не установлен. Поэтому главное, чтобы оно было подано до того дня, когда идет перевод на неполный день.

Например, если сотруднице надо с 18 декабря перейти на короткий день, чтобы забирать ребенка из школы, и она подала заявление 15 декабря, работодатель не может ей отказать.