ЦБ обяжет все торговые точки с выручкой больше 20 млн рублей принимать цифровые рубли

Представители финансового рынка не понимают, зачем создавать отдельный закон об обязательном приеме цифровых рублей. Это третья форма валюты, в которой и так будут проходить расчеты.

Банк России подготовил законопроект, по которому торговые предприятия с выручкой больше 20 млн рублей в год будут обязаны принимать оплату цифровыми рублями и через Систему быстрых платежей (СБП).

С 1 октября 2024 года торговые точки в обязательном порядке будут должны принимать оплату по СБП, а с 1 октября 2026 года — цифровыми рублями. Об этом пишет «Коммерсант».

Пока что требования ЦБ о расчете в цифровой валюте распространят только на торгово-сервисные предприятия с выручкой более 30 млн рублей за предыдущий год. Но в 2027 году это коснется и магазинов, которые зарабатывают свыше 20 млн рублей.

Без СБП работают в основном мелкие точки или далекие регионы. В результате, по мнению господина Митусова, принятие новых норм «вряд ли серьезно повлияет на темпы развития оплаты через СБП, поскольку в интернет-торговле все, что могли собрать, уже собрали, — сказал независимый эксперт Максим Митусов.

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров объяснил, что клиенты не обязаны оплачивать покупки по СБП или цифровыми рублями, если оплата картой через традиционный эквайринг будет более выгодной за счет кешбэков.

Логичнее прописать обязательный прием платежей по QR-кодам. Это было бы продвижение способа безналичной оплаты, как в свое время сделали с картами — в законе было прописано, что обязательно принимать карты «МИР», — считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также он добавил, что не понимает, зачем в законе отдельно прописывать обязанность принимать цифровые рубли. Они и так должны работать как третья форма валюты и быть в ходу, как и обычные безналичные расчеты и наличные рубли.