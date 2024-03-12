Цифровой рубль

ЦБ обяжет все торговые точки с выручкой больше 20 млн рублей принимать цифровые рубли

Представители финансового рынка не понимают, зачем создавать отдельный закон об обязательном приеме цифровых рублей. Это третья форма валюты, в которой и так будут проходить расчеты.
74 41

Банк России подготовил законопроект, по которому торговые предприятия с выручкой больше 20 млн рублей в год будут обязаны принимать оплату цифровыми рублями и через Систему быстрых платежей (СБП).

С 1 октября 2024 года торговые точки в обязательном порядке будут должны принимать оплату по СБП, а с 1 октября 2026 года — цифровыми рублями. Об этом пишет «Коммерсант».

Пока что требования ЦБ о расчете в цифровой валюте распространят только на торгово-сервисные предприятия с выручкой более 30 млн рублей за предыдущий год. Но в 2027 году это коснется и магазинов, которые зарабатывают свыше 20 млн рублей.

Без СБП работают в основном мелкие точки или далекие регионы. В результате, по мнению господина Митусова, принятие новых норм «вряд ли серьезно повлияет на темпы развития оплаты через СБП, поскольку в интернет-торговле все, что могли собрать, уже собрали, — сказал независимый эксперт Максим Митусов.

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров объяснил, что клиенты не обязаны оплачивать покупки по СБП или цифровыми рублями, если оплата картой через традиционный эквайринг будет более выгодной за счет кешбэков.

Логичнее прописать обязательный прием платежей по QR-кодам. Это было бы продвижение способа безналичной оплаты, как в свое время сделали с картами — в законе было прописано, что обязательно принимать карты «МИР», — считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также он добавил, что не понимает, зачем в законе отдельно прописывать обязанность принимать цифровые рубли. Они и так должны работать как третья форма валюты и быть в ходу, как и обычные безналичные расчеты и наличные рубли.

Начать дискуссию

НДФЛ

С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту

Если сотрудник по пути в командировку воспользовался услугами бизнес-зала, то это его доход, с которого надо удержать НДФЛ. И еще обложить страховыми взносами.

23

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
647
Общество

Цифра дня. Про женскую математику

Стоимость минимального базового набора товаров и услуг для мужчин и женщин в России отличается в три раза.

Цифра дня. Про женскую математику
18

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

6
624
Пенсии

Не шутка: с 1 апреля социальные пенсии снова вырастут

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.

5
565
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Чистые активы и Вестник государственной регистрации: как опубликовать сообщение в журнал

Определенный действующим законодательством круг юридических лиц должны размещать специализированные уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации». Перечень таких сообщений (а вернее сведений, которые должны быть внесены в издание) также утвержден на законодательном уровне. Одним из подобных обязательных уведомлений является размещение сведений о стоимости чистых активов компании, а также следующие из них (в ряде случаев) сообщения об уменьшении уставного капитала или прекращении деятельности общества.

Чистые активы и Вестник государственной регистрации: как опубликовать сообщение в журнал
23

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно благодаря конкурентной стоимости их услуг и отсутствию отчетности. Однако могут возникать ситуации, когда на заказчика все же ложится обязанность уплатить налоги за самозанятого и сдать отчетность.

Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 
52
Бухгалтеры

🥁 Осталось 3 дня до масштабной бухгалтерской конференции на «Клерке»! Не забудьте взять билеты

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить 2 билета по цене одного и сделать полезный подарок своим коллегам!

21
Евгений Рябов
Инвестиции

Особенности финансирования бизнеса через договор инвестиционного займа и инструмент исламского банкинга — договор мудараба. Разбор договоров от инвестиционного юриста

В последнее время количество запросов на структурирование (оформление) договоров инвестиционного займа в моей практике выросло в несколько раз. О том, почему все более популярным становится данный вид финансирования бизнеса, в чем заключаются его особенности, а также сходства с инструментом мусульманского финансирования мудараба, расскажу в этой статье.

30
Цифровой рубль

ЦБ обяжет все торговые точки с выручкой больше 20 млн рублей принимать цифровые рубли

Представители финансового рынка не понимают, зачем создавать отдельный закон об обязательном приеме цифровых рублей. Это третья форма валюты, в которой и так будут проходить расчеты.

73
Консоль.Про
Самозанятые

Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы

Отвечаем на часто задаваемые вопросы о сотрудничестве с самозанятыми в 2024 году.

Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы
1
964
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

«Мама-предприниматель» 2024. Стартовал прием заявок на проект

Решение было объявлено в рамках Всероссийского женского Форума на стратегической сессии «Программа «Мама-предприниматель» — драйвер развития женского предпринимательства в регионах».

14

Разборы законов

1 198
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интервью

Как бухгалтеру организовать командировки сотрудников и не переживать из-за утерянной первички. Интервью с Trivio

 «Клерк» пообщался с главным бухгалтером сервиса по организации командировок, чтобы разобраться, какие проблемы возникают у бухгалтеров и кадровиков и как их избежать.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
80
Подотчет, командировки

Проезд в командировку не облагают НДФЛ и взносами и идет в расходы для налога на прибыль

Работодатель обязан возмещать командированному работнику расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные.

59
Малый и средний бизнес

Минэкономразвития: выручка малого и среднего бизнеса выросла на 40%

Предприниматели заработали рекордные 25,8 трлн рублей. С 2019 года выручка малого и среднего бизнеса увеличилась на 40%.

51
Моё дело
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Полный гайд по НДС при импорте из стран ЕАЭС: как рассчитать, уплатить и принять к вычету

При импорте товаров из ЕАЭС налог на добавленную стоимость платят не на таможне. Вместо этого НДС платят в налоговую, и его можно включить в вычет. Рассказываем, как это сделать.

Полный гайд по НДС при импорте из стран ЕАЭС: как рассчитать, уплатить и принять к вычету
66
Государственные ведомства

👔Шанс оспорить в ВС РФ административные дела крайне мал. Комментарий эксперта, почему так

Вышел Обзор ВС РФ со статистикой рассмотрения им в 2023 году административных, гражданских дел, экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел.

83
Красный уголок бухгалтера

Ищу пару для похода на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Кто со мной?

Доброго дня! Все еще ищу коллегу, чтобы пойти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» со скидкой😉 Сейчас можно купить два билета по цене одного)) если есть желающие присоединится напишите в личку🥳

1
22

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декларация по налогу на прибыль

Как бухгалтеры ошибаются в декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль больше всего ошибок идет при отражении авансовых платежей.

147

Интересные материалы

Астрал
ЭДО в кадровом учете

Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»

Какие преимущества получит крупная компания от перевода кадрового документооборота в электронную форму? Рассказываем на примере АО «Калуга Астрал».

Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»
18