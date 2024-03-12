Путин запретил размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Президент подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, — сказано в тексте документа на портале правовой информации.
Также закон запрещает в рекламных целях размещать ссылки на ресурсы иноагентов. Однако их можно цитировать с добавлением требуемой маркировки.
Ответственность за нарушение данных норм уже предусмотрена действующим законодательством. Штраф для граждан — до 50 000 рублей, для компаний — до 500 000 рублей.
Если иноагент или учрежденная им компания дважды будут привлечены к административной ответственности в течение года, то ему будет грозить до 2 лет лишения свободы.
Законопроект внесли в Госдуму 15 февраля 2024 года, его авторами стали 395 депутатов.
В 2023 году больше 200 российских физических и юридических лиц размещали рекламу у иноагентов.
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