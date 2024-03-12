Путин запретил размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Компаниям, которые будут закупать рекламу у иностранных агентов, грозит штраф до 500 000 рублей.

Президент подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.

Не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, — сказано в тексте документа на портале правовой информации.

Также закон запрещает в рекламных целях размещать ссылки на ресурсы иноагентов. Однако их можно цитировать с добавлением требуемой маркировки.

Ответственность за нарушение данных норм уже предусмотрена действующим законодательством. Штраф для граждан — до 50 000 рублей, для компаний — до 500 000 рублей.

Если иноагент или учрежденная им компания дважды будут привлечены к административной ответственности в течение года, то ему будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Законопроект внесли в Госдуму 15 февраля 2024 года, его авторами стали 395 депутатов.

В 2023 году больше 200 российских физических и юридических лиц размещали рекламу у иноагентов.