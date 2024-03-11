От бухгалтера требуют детально описать, чем она занимается целыми днями

Бухгалтер полностью ведет транспортную компанию на УСН «доходы минус расходы» и ИП на УСН «доходы» + ПСН. За всю работу ей платят 50 000 рублей. Но очевидно, руководство призадумалось – не слишком ли дорого обходится труд бухгалтера. Поэтому от нее потребовали список дел.

Эту историю обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Участники обсуждения считают, что 50 000 рублей – это очень мало. Тем более, что бухгалтер бывает на связи почти 24/7, по просьбе руководства делает платежки поздним вечером.

Сделки, которые надо учитывать, идут ежедневно. При этом бухгалтер еще делает для руководства такие отчеты как ДДС и P&L.

Коллеги советуют при составлении списка дел отдельно выделить изучение налоговых нововведений, законов с поправками в НК, писем Минфина и т. д.

Кстати, мы ежемесячно делаем обзор важных писем Минфина и ФНС (все кратко, вся суть письма – в одном предложении). Вот, например, обзор за февраль.

Еще коллеги отмечают, что у бухгалтера – много дел, которые трудно поддаются описанию. Например, приходится пересчитывать несколько раз, потому что меняются вводные, сверять реквизиты и т. д.

Список дел можно сформировать по блокам: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. И у каждого дела будет свой хронометраж.

Главный совет от коллег: выстраивать личные границы, отводить для работы только рабочее время, научиться говорить «нет».

А ваше руководство не интересуется, чем вы занимаетесь весь день?