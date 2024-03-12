Инвестиции

Акционеры МКПАО «Яндекс» решили разместить ценные бумаги на Мосбирже

Компания Яндекса, зарегистрированная в специальном административном районе, выйдет на Московскую биржу.

Международная компания публичного акционерного общества «Яндекс» подаст Московской бирже заявление о включении обыкновенных акций компании в торги.

Обратиться в публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о листинге обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества «Яндекс», — сказано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Акционеры компании приняли решение о листинге на Мосбирже 7 марта 2024 года.

Недавно мы писали, что власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России. Итоговую сумму сделки уменьшили на 17,7 млрд рублей. Российская часть Яндекса достанется инвесторам из «Консорциума.Первый» за 457,3 млрд рублей.

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