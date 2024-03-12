Роскомнадзор: в сеть утекли персональные данные клиентов микрофинансовой организации

Сейчас компании, которые допустили утечку персональных данных клиентов, могут получить штраф до 100 000 рублей. Роскомнадзор проводит проверку МФО.

Персональные данные клиентов одной микрофинансовой организации (МФО) попали в открытый доступ. Сейчас Роскомнадзор проверяет, скомпрометирована ли информация о заемщиках еще одной компании.

Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования. Кроме того, Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных у еще одной микрофинансовой компании. — сказал РБК представитель Роскомнадзора.

5 марта 2024 года Минцифры Казахстана обнаружило утечку более 2 млн персональных данных своих граждан из казахстанской МФО «Займер». В файле были 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги».

Компания «А Деньги» на 51,5% принадлежит Альфа-банку, до мая 2022 года 27% МФО принадлежали «Займеру».

Российские компании «А Деньги» и «Займер» заявили, что у них не было никаких утечек, а вся информация о клиентах находится в полной безопасности.

Оператор персональных данных, который допустил утечку, рискует получить штраф от 50 до 100 000 для компаний, от 8 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 1 до 4000 рублей для физических лиц.

Штрафы относительно невелики, если учесть масштаб возможных последствий такой утечки для субъектов персональных данных. Собственно, субъектам персональных данных придется добиваться защиты своих интересов самостоятельно, — сказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточит ответственность за утечки. Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Документ уже приняли в первом чтении.