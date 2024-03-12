Защита персональных данных

Роскомнадзор: в сеть утекли персональные данные клиентов микрофинансовой организации

Сейчас компании, которые допустили утечку персональных данных клиентов, могут получить штраф до 100 000 рублей. Роскомнадзор проводит проверку МФО.
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Персональные данные клиентов одной микрофинансовой организации (МФО) попали в открытый доступ. Сейчас Роскомнадзор проверяет, скомпрометирована ли информация о заемщиках еще одной компании.

Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования. Кроме того, Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных у еще одной микрофинансовой компании. — сказал РБК представитель Роскомнадзора.

5 марта 2024 года Минцифры Казахстана обнаружило утечку более 2 млн персональных данных своих граждан из казахстанской МФО «Займер». В файле были 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги».

Компания «А Деньги» на 51,5% принадлежит Альфа-банку, до мая 2022 года 27% МФО принадлежали «Займеру».

Российские компании «А Деньги» и «Займер» заявили, что у них не было никаких утечек, а вся информация о клиентах находится в полной безопасности.

Оператор персональных данных, который допустил утечку, рискует получить штраф от 50 до 100 000 для компаний, от 8 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 1 до 4000 рублей для физических лиц.

Штрафы относительно невелики, если учесть масштаб возможных последствий такой утечки для субъектов персональных данных. Собственно, субъектам персональных данных придется добиваться защиты своих интересов самостоятельно, — сказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточит ответственность за утечки. Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Документ уже приняли в первом чтении.

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