Малые технологические компании получат льготные кредиты под 3%

Предприятия смогут получить до 1 млрд рублей в кредит и направить эти средства на инвестиционные или оборотные цели.

Программу льготного кредитования распространили на высокотехнологичные и инновационные российские компании. Они могут привлечь до 1 млрд рублей под 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели.

Для получения кредита малой технологической компании не потребуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности, — сказано на сайте кабмина.

Главное условия для получения льготного кредита — быть в реестре малых технологических компаний.

Финансовая поддержка доступна предприятиям, которые используют при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. Это технологии, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики.

Бизнес уже может подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через специальный сервис на цифровой платформе «МСП.РФ». Срок рассмотрения заявки занимает до полутора месяцев.