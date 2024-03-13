Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе

Дело в том, что на УСН установлен лимит ОС – 150 млн рублей. Если у ИП есть дорогая коммерческая недвижимость, его право на УСН может оказаться под вопросом.
Нужно высчитать остаточную стоимость ОС по правилам бухучета — письмо Минфина от 11.02.2022 № 07-01-10/9691.
То, что для УСН лимит основных средств считают по ФСБУ 6/2020, Минфин сообщал в письме от 05.12.2022 № 03-11-11/118632.
Причем для УСН остаточную стоимость надо считать по данным бухучета по тем ОС, которые признаются амортизируемым имуществом.
К такому имуществу не относятся земельные участки. Поэтому их для лимита по УСН не учитывают.
Личная недвижимость ИП (квартира, жилой дом), которая не используется в бизнесе, также не идет в расчет для лимита УСН.
Кстати, власти планировали увеличить лимит ОС на УСН до 200 млн рублей. Такое изменение заложено в основные направления налоговой политики.
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