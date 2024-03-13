Лимиты по УСН

Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе

ИП не ведут бухучет, но должны следить за остаточной стоимостью основных средств, которую считают по нормам бухучета. То есть – по ФСБУ 6/2020.
70 37

Дело в том, что на УСН установлен лимит ОС – 150 млн рублей. Если у ИП есть дорогая коммерческая недвижимость, его право на УСН может оказаться под вопросом.

Нужно высчитать остаточную стоимость ОС по правилам бухучета — письмо Минфина от 11.02.2022 № 07-01-10/9691.

То, что для УСН лимит основных средств считают по ФСБУ 6/2020, Минфин сообщал в письме от 05.12.2022 № 03-11-11/118632.

Причем для УСН остаточную стоимость надо считать по данным бухучета по тем ОС, которые признаются амортизируемым имуществом.

К такому имуществу не относятся земельные участки. Поэтому их для лимита по УСН не учитывают.

Личная недвижимость ИП (квартира, жилой дом), которая не используется в бизнесе, также не идет в расчет для лимита УСН.

Кстати, власти планировали увеличить лимит ОС на УСН до 200 млн рублей. Такое изменение заложено в основные направления налоговой политики.

Подробно о том, как работать с ФСБУ 6/2020, применять амортизацию и вести учет основных средств в 1С: Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 5599 рублей вместо 20 900 рублей! Обучение уже началось 1 марта, присоединяйтесь!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

На все курсы повышения квалификации действует скидка до 87%! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Реклама

Рекламодатели потратили 900 млн рублей на продвижение своих товаров и услуг в запрещенной социальной сети

Роскомнадзор и Ассоциация блогеров и агентств посчитали, сколько заработали блогеры на рекламных интеграциях в 2023 году.

13

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Фиксированные взносы ИП

❗ В НК пропишут право ИП уменьшать доходы на расходы при расчете взносов 1%. Но не для всех

При расчете взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. сейчас ИП на ОСНО за базу принимают разницу между доходами и расходами (профессиональными вычетами). Скоро эта база будет больше.

25
СберРешения
Трудовое право

Порядок рассмотрения трудовых споров и защита бизнеса в них

Судебная тяжба с сотрудником происходит в нескольких инстанциях. Расскажем подробнее о том, как рассматриваются трудовые споры и как бизнесу выработать стратегию защиты в них.

Порядок рассмотрения трудовых споров и защита бизнеса в них
23

Календарь вебинаров

24
Лучшие спикеры, новый каждый день
ПланФикс
Ведение бизнеса

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять

Что может быть удобнее, чем по-быстрому в мессенджере обсудить вопрос с коллегой или клиентом? Это доступно и заманчиво как фастфуд — и так же вредно, когда начинаешь им злоупотреблять: сроки выполнения отчетов подгорают, нужных документов нет, информация потерялась в длинных диалогах.

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять
57
Маркировка товаров

Маркировка молочной продукции стала очень на руку бюджету: больше 57 млрд рублей

Производители молочной продукции обелились на 17% и благодаря маркировке принесли в бюджет 57,4 млрд рублей.

25
Уведомление по ЕНП

На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление

Уведомления по ЕНП сдают только на те налоги, по которым предусмотрена авансовая система уплаты (сначала уплата, потом декларация). Если срок уплаты позже срока сдачи декларации, уведомление не нужно.

41

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НК РФ

🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам: мнение эксперта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

8
1 тыс.
Клерк

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах

Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений, но не всегда их используют на полную мощность. Рассказываем, что умеют популярные продукты и чем они могут полезны разным видам бизнеса.

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах
33
Права потребителей

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

У компании нет ценовой политики, которая определяет ценообразование билетов. В результате пассажиры одного класса покупают места по разной стоимости.

1
56
Бухгалтеры

💻Смотрите выступления экспертов на конференции «Клерка» из любой точки мира!

Много дел и не успеваете посетить конференцию, чтобы пообщаться с коллегами и спикерами? Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

24
Лимиты по УСН

Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе

ИП не ведут бухучет, но должны следить за остаточной стоимостью основных средств, которую считают по нормам бухучета. То есть – по ФСБУ 6/2020.

70
ITCOM
Первичные документы

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году

ЭПД — это электронные перевозочные документы, которые представляют собой аналог привычных бумажных документов — путевого листа, товарно-транспортной накладной, заказ-наряда, заказа и заявки, сопроводительной ведомости, договора фрахтования. Все ЭПД имеют утвержденную ФНС форму и используются в электронном документообороте, без необходимости дублирования указанных в них сведений на бумаге.

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году
35

Разборы законов

1 200
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
СберРешения
Трудовое право

Когда работодатель и работник могут обратиться в суд

Прежде чем говорить о рассмотрении споров с работниками в судах и выстраивании стратегии защиты для бизнеса, разберемся в том, в каких случаях работник и работодатель могут обратиться в суд.

Когда работодатель и работник могут обратиться в суд
30
Маркировка товаров

Товары без маркировки будут перерабатывать, а не уничтожать

Контрафактные товары без маркировки будут перерабатывать для государственных и муниципальных нужд. Это позволит сэкономить бюджетные деньги на уничтожение такой продукции и передать товары нуждающимся.

2
64
Projecto.pro
Управление производством

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают

В каждой сложившейся компании или организации со временем может наступить момент баланса, когда все процессы настроены и создается ощущение, что в таком режиме можно работать если не вечно, то в течение максимально долгого срока.

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают
24
А2Б
ЭДО

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году

Система управления бизнесом со встроенным внутренним электронным документооборотом (ЭДО) упрощает управление компанией с большим количеством протоколов, приказов, технической документации.

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году
33
Сальдо ЕНС

Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС

Состояние ЕНС можно проверить в личном кабинете. А также можно заказать в ИФНС или в ЛК документы — справки, выписки.

97
Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

8
2,4 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
6-НДФЛ

Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной

С отчета за 1 квартал 2024 года действует новая форма 6-НДФЛ. Более того, этих форм – две.

73

Интересные материалы

StealRadar
Авторское право

Нарушение исключительного права на произведение. Нужно мнение зала, ну или хейта накидайте⁠⁠

Меня часто мучает вопрос, благое ли дело я делаю или же «щемлю честных предпринимателей»? Как Вы считаете?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
81