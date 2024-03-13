Рекламодатели потратили 900 млн рублей на продвижение своих товаров и услуг в запрещенной социальной сети

Роскомнадзор и Ассоциация блогеров и агентств посчитали, сколько заработали блогеры на рекламных интеграциях в 2023 году.

В 2023 году борот рекламы товаров и услуг в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории РФ) составил 900 млн рублей.

Доходы крупных блогеров выросли на 35% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Ведомство учитывает только рекламу с маркировкой, которая отражалась в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) назвала блогеров с наибольшим доходом, у которых больше 1 млн подписчиков. За 2023 год на рекламных интеграциях больше всего заработали: певица Клава Кока (21,2 млн рублей), стилист Карина Нигай (18,2 млн рублей), актриса Анна Хилькевич (9,9 млн рублей).

Среди рекламодателей лидируют по числу интеграций бренды одежды и аксессуаров, на них приходится около 17% от общего числа рекламы у блогеров. На втором месте бренды продуктов питания (15%), на третьем — контентные платформы (12,9%), на четвертом — представители косметической и парфюмерной отрасли (12,2%).

Недавно мы писали, что рынок инфлюенс-маркетинга в 2023 году вырос до 30 млрд рублей.