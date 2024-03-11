Лидеры мнений заработали на рекламе 30 млрд рублей

Блогеры и лидеры мнений в 2023 году заработали на рынке инфлюенс-маркетинга 30 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году.

За 2023 год доходы лидеров мнений и блогеров от рекламы составили 30 млрд рублей. В 2022 году этот показатель был 15 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2021 году.

На рынке инфлюенс-маркетинга продвигают товары и услуги через лидеров мнений и блогеров. Сегмент стабилизировался в 2023 году за счет «позитивной экономической ситуации в РФ». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и платформы для управления интернет-рекламой eLama.

На показатели повлияло еще и то, что рекламодатели перераспределили свои расходы с ушедших иностранных площадок на другие формы маркетинга.

Ожидается, что в 2024 году обороты рынка инфлюенс-маркетинга вырастут до 50 млрд рублей.

Недавно мы писали, что Госдума полностью запретила размещать рекламу у иноагентов. Штраф для граждан — до 50 000 рублей, для компаний — до 500 000 рублей.