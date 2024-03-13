Бухгалтеры жалуются, что не могут получить доступ к сервису 1С Первый Бит

Компания Первый Бит попала под DDoS-атаку, поэтому сервисы и телефоны недоступны.

12 марта в работе сервисов Первый Бит произошел сбой. Компания оказалась под DDoS-атакой.

На некоторые наши системы наблюдаются DDoS-атаки, в связи с чем какие-то из сервисов и телефония могут быть временно недоступны, — говорится на сайте Первый Бит.

Специалисты компании уже проводят срочные работы по восстановлению работоспособности систем.

Если у пользователей возникли неотложные проблемы, сотрудники рекомендуют оставить заявку в форме на сайте. Тогда менеджеры перезвонят и ответят на все вопросы.