Бухгалтерские программы

Бухгалтеры жалуются, что не могут получить доступ к сервису 1С Первый Бит

Компания Первый Бит попала под DDoS-атаку, поэтому сервисы и телефоны недоступны.

12 марта в работе сервисов Первый Бит произошел сбой. Компания оказалась под DDoS-атакой.

На некоторые наши системы наблюдаются DDoS-атаки, в связи с чем какие-то из сервисов и телефония могут быть временно недоступны, — говорится на сайте Первый Бит.

Специалисты компании уже проводят срочные работы по восстановлению работоспособности систем.

Если у пользователей возникли неотложные проблемы, сотрудники рекомендуют оставить заявку в форме на сайте. Тогда менеджеры перезвонят и ответят на все вопросы.

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RG-Soft

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Возможности и ограничения типового механизма синхронизации между конфигурациями 1С:Зарплата и управление персоналом 8 и 1С:Бухгалтерия предприятия 8
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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

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