Путин: в стране сохранится дефицит кадров

Президент призвал бизнес повышать производительность труда и снижать число сотрудников на тех участках работы, где можно применять современную технику. По мнению президента, в ближайшие годы на рынке кадров сохранится дефицит.
Когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы, — заявил Путин в интервью «РИА Новостям».
Сейчас в РФ доля мигрантов составляет 3,7% от общего числа занятых. В основном их деятельность сосредоточена в Москве, Подмосковье, на Северо-Западе и в северных регионах.
Чтобы решить проблему дефицита кадров, надо повысить производительность труда.
Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать, — сказал президент.
В послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нового национального проекта «Кадры», цель которого — адаптировать все системы к изменившимся условиям на рынке труда.
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