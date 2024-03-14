Путин: в стране сохранится дефицит кадров

Работодателям нужно повышать производительность труда и по возможности применять современную технику, чтобы снизить число работников.

Президент призвал бизнес повышать производительность труда и снижать число сотрудников на тех участках работы, где можно применять современную технику. По мнению президента, в ближайшие годы на рынке кадров сохранится дефицит.

Когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы, — заявил Путин в интервью «РИА Новостям».

Сейчас в РФ доля мигрантов составляет 3,7% от общего числа занятых. В основном их деятельность сосредоточена в Москве, Подмосковье, на Северо-Западе и в северных регионах.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, надо повысить производительность труда.

Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать, — сказал президент.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нового национального проекта «Кадры», цель которого — адаптировать все системы к изменившимся условиям на рынке труда.