Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»

Бывших руководителей коммерческого банка «Легион» приговорили к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы. Они выдавали невозвратные кредиты компаниям и похитили больше 184 млн рублей.

Тверской районный суд Москвы признал экс-руководителей банка «Легион» виновными в хищении банковских средств на сумму 184,5 млн рублей.

Бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка Виктора Брусенцева приговорили к 9,5 годам лишения свободы, а экс-советник правления Андрей Батищев получил 8,5 лет колонии.

Виновные украли у организации деньги через выдачу невозвратных кредитов юридическим лицам. Агентство по страхованию вкладов подало иск в интересах банка «Легион» в размере 184,5 млн рублей, который удовлетворил суд. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Виктора Брусенцева уже привлекали к субсидиарной ответственности по обязательствам АКБ «Легион» на сумму 8,8 млрд рублей.

В 2017 году Центробанк отозвал у «Легиона» лицензию на ведение банковской деятельности. Причиной стало то, что АКБ «Легион» допустил полную утрату собственных средств, которые направил на создание резервов.