ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов

«Раздолжнителям» запретят рекламировать свои услуги в интернете. Недобросовестные консультанты не предупреждают клиентов о последствиях личного банкротства и вводят потребителей в заблуждение несбыточными обещаниями.

Ведомства начали борьбу с «раздолжнителями» — консультантами, которые предлагают услуги по списанию долгов с населения. Одним из способов пресечь деятельность недобросовестных компаний назвали запрет рекламы таких услуг в интернете.

Банк России, Генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг, — рассказал РБК представитель Центробанка.

Зачастую обещания недобросовестных консультантов решить проблемы с их долгами создают у клиентов ложные ожидания, потребителей вводят в заблуждение и нарушают их права. «Раздолжнители» предлагают заведомо ложные решения, что приводит к еще большим финансовым потерям.

Суть такого «бизнеса» сводится к тому, чтобы получить незначительное вознаграждение за спектр услуг, который по умолчанию входит в функциональные обязанности управляющих. То есть такие «консультанты» берут у граждан деньги за то, что и так бы сделал любой финансовый управляющий, — объяснил руководитель практики «банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Такие консультанты не предупреждают клиентов о правовых последствиях личного банкротства — что за процедурой последует продажа практически всего имущества должника, сделки будут оспорены, а банки начнут отказывать в кредитах.

По данным на октябрь 2023 года, клиенты заплатили за услуги «раздолжнителей» около 50 млрд рублей. Стоимость консультаций начинается от 15 000 и может достигать 300 000 рублей.