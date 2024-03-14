Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения

Чтобы квартиру продать без НДФЛ, срок владения должен быть не менее минимального (3 или 5 лет). В новых регионах этот срок надо считать от даты реальной покупки квартиры, а не с того момента, как там заработали нормы НК РФ.

Разъяснение дает ФНС в письме от 06.03.2024 № БС-16-11/69@.

Налоговое законодательство РФ применяется в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 01.01.2023.

При этом документы о госрегистрации прав на недвижимое имущество, расположенное на территории новых регионов, выданные, в том числе госорганами Украины, признаются и действуют в РФ.

Таким образом, срок владения квартирой в новом регионе считают от той даты, когда она была получена в собственность по закону, действовавшему до вступления их в РФ.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.