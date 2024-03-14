Бухгалтеры

🎉Вы этого ждали! Уже завтра бухгалтеры встретятся с экспертами на конференции «Клерка»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Заведите новые знакомства и проведите с нами целый день!
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Уже завтра — 14 марта 2024 года — пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

На конференции эксперты расскажут о новых вызовах и возможностях для бухгалтеров в 2024 году.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

  • Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

  • Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — объяснит, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчетов, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

  • О том, что будут проверять налоговики в 2024–2025 году подробно расскажет Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

  • Крапивенцева Светлана уточнит, что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно знать всем бухгалтерам. Светлана — руководитель практики МСФО КСК ГРУПП, аттестованный аудитор — более 20 лет.

  • Как грамотно платить самозанятым? Проконсультируют специалисты компании Qugo Козьмина Татьяна и Шибаев Артур.

  • Воробьева Елена — к. э. н., автор книги «Заработная плата» — проконсультирует об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика.

  • Про изменения в воинском учете расскажет Эдислава Красных —руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.

  • Заместитель генерального директора сервиса Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка Александр Ветерков посоветует работодателям, как победить нехватку кадров, привлечь грамотных сотрудников и работать с внештатными исполнителями.

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Почему стоит прийти на конференцию

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Много дел и не успеваете посетить конференцию, чтобы пообщаться с коллегами и спикерами? Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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