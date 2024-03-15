Что в 2024 году изменилось в расчете зарплаты из-за решений Конституционного Суда

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала налоговый консультант Елена Воробьева.
Смотрите в таблице, какие решения по зарплатным вопросам принял Конституционный суд в 2023 году.
Определение КС
Норма ТК
Суть решения
МРОТ
Поглощение минимальным размером оплаты труда тех выплат, которые установлены для компенсации работникам сложных условий их работы, не согласуется ни с природой МРОТ, ни с целевым назначением этих выплат
Сверхурочная работа
В расчет доплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, надо включатьвсе выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являющиеся неотъемлемой частью зарплаты.
То есть сверхурочные сотрудникам с окладами ниже МРОТ нельзя считать только от оклада
Отгулы
Работодатель обязан при увольнении работника заменить неиспользованные дни отдыха (отгулы) за работу в выходные дни повышенной оплатой
Премии
Работодатель вправе уменьшать размер переменных стимулирующих выплат (премии), входящих в состав зарплаты, с учетом ограничений.
Снижение размера или лишение премии должно быть соразмерно тяжести и последствиям совершенного работником проступка.
Дисциплинарное взыскание можно учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было.
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