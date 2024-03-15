Что в 2024 году изменилось в расчете зарплаты из-за решений Конституционного Суда

В расчет доплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, надо включатьвсе выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являющиеся неотъемлемой частью зарплаты.

То есть сверхурочные сотрудникам с окладами ниже МРОТ нельзя считать только от оклада