Теперь «Яндекс-такси» будут дольше ждать те, кто часто отменял поездки

Приложение Яндекс Go теперь будет считать сколько поездок пользователь отменил. Если часто отказываться от заказа, машину придется ждать дольше.

Сервис «Яндекс Такси» поменял принципы распределения водителей по заказам. Для пассажиров установили балльную систему, в которой будут отражаться отмененные поездки. Чем больше отмен, тем дольше сервис будет искать машину.

Когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене, — сказано на сайте «Яндекса».

Баллы пассажирам будут присваивать после обновления сервиса. Все отмены заказов, которые пользователи делали до этого момента, не будут считать. Также не засчитают и вынужденную отмену заказа — например, когда водитель слишком долго ехал или стоял на месте.

Недавно мы писали, что Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время начнет проверять деятельность «Яндекс такси».