Утилизационный сбор

Таможня требует заплатить утильсбор за купленные у посредников иномарки

ФТС требует от автовладельцев заплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам — так, словно автомобили по параллельному импорту ввезли дилеры.
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Жители страны начали получать требования от Федеральной таможенной службы (ФТС) о доплате 300-840 000 рублей утилизационного сбора за машины, которые ввезли по параллельному импорту.

С проблемой столкнулись почти 7000 автовладельцев, которые приобрели иномарки у посредников, пишут «Известия». Поскольку транспортные средства покупались для личного пользования, то оплата сбора должна быть рассчитана по льготным коэффициентам. Но ФТС требует заплатить по коммерческим ставкам. Так — как будто эти машины ввезли автодилеры.

Утилизационный сбор с автомобилей для личного пользования в среднем составляет от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. рублей.

Если машину привозят дилеры для перепродажи, то коэффициент увеличивается. Размер сбора начинается с 300 000 рублей и может доходить до 1,3 млн рублей.

На параллельном импорте перекупщики начали делать свой бизнес. Они за границей покупают машины, привозят их в РФ и регистрируют как для личного пользования, а потом перепродают на внутреннем рынке дешевле, чем в салонах. В итоге покупатели выгодно забирали нужную иномарку.

Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию, — сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Управляющий директор дилерского центра Frank Auto Ирина Франк советует всем, кто «попал на деньги» обратиться в Минпромторг с предложением установить полную амнистию по утилизационному сбору. Также можно попросить оплатить сбор по старой ставке. Важно, чтобы таких обращений было как можно больше.

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Таможня требует заплатить утильсбор за купленные у посредников иномарки

ФТС требует от автовладельцев заплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам — так, словно автомобили по параллельному импорту ввезли дилеры.

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