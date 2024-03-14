В России начнут тестировать новую модель оплаты труда бюджетников

Регионы, которые будут участвовать в пилотном проекте Минтруда, определят до конца 2024 года.

До конца 2024 года Минтруд опишет новую модель оплаты труда бюджетников, а также определит регионы, которые будут участвовать в пилотном проекте и отрабатывать это модель. Об этом журналистам рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сутевое содержание и перечень пилотных территорий мы определим до конца 2024 года. Есть особенности материального стимулирования как в сфере здравоохранения, так и в сфере общего образования и специального профессионального образования, эту специфику нужно учитывать, — сказал Котяков.

Также он добавил, что общий тренд проекта — определить порядок формирования фонда оплаты труда и подходов к стимулированию сотрудников.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству к 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников. Предполагается, что новый механизм примут для всей страны в 2026 году.