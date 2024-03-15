Мосбиржа создаст инструмент поиска недобросовестных практик на торгах

Торговая площадка запустит комплаенс-продукт для банков и брокеров. С его помощью участники финансового рынка смогут выявить недобросовестные практики.

До конца 2024 года Московская биржа предложит банкам и брокерам комплаенс-продукт для выявления недобросовестных практик в ходе торгов ценными бумагами.

Инструмент будет нацелен на автоматизацию процедур внутреннего контроля у профучастников финансового рынка. Они смогут: встраивать решение биржи в собственные корпоративные системы;

управлять списками инсайдеров;

получать информацию от организатора торгов.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки Ирину Грекову.

В 2023 году Мосбиржа купила 50,1% акций компании «Прокомплаенс», которая занимается разработкой программного обеспечения для финансового рынка. В течение 3 лет доля биржи может быть увеличена до 100%.

Летом прошлого года мы писали, что замруководителя ФАС Андрей Кашеваров предлагал издать обзор недобросовестных практик на финансовом рынке.

Тогда же Федеральная антимонопольная служба и Центробанк предлагали обратить внимание на прозрачность деятельности, а не искать новые формы нечестных практик.