ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4

Чтобы уменьшить налог по УСН «доходы» на фиксированные взносы, не нужно платить эти взносы или высчитывать часть за квартал.

На все взносы за 2024 год (49 500 руб.) можно уменьшить аванс по УСН сразу в 1 квартале.

То есть на вычет можно уже в 1 квартале взять 49 500 руб., а не 1/4 часть в сумме 12 375 руб.

Когда ИП уплатит взносы – роли не играет.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП на УСН «доходы» без работников заработал в первом квартале 1 млн рублей.

Его аванс за 1 квартал составит: 1 000 000 × 6% – 49 500 = 10 500 руб.

Этот ИП должен:

сдать уведомление на УСН в сумме 10 500 руб. с кодом периода 34/01 – до 25.04.2024;

уплатить 10 500 руб. аванс по УСН – до 02.05.2024.