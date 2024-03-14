ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4

На все взносы за 2024 год (49 500 руб.) можно уменьшить аванс по УСН сразу в 1 квартале.
То есть на вычет можно уже в 1 квартале взять 49 500 руб., а не 1/4 часть в сумме 12 375 руб.
Когда ИП уплатит взносы – роли не играет.
Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
ИП на УСН «доходы» без работников заработал в первом квартале 1 млн рублей.
Его аванс за 1 квартал составит: 1 000 000 × 6% – 49 500 = 10 500 руб.
Этот ИП должен:
сдать уведомление на УСН в сумме 10 500 руб. с кодом периода 34/01 – до 25.04.2024;
уплатить 10 500 руб. аванс по УСН – до 02.05.2024.
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