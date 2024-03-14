Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность

С 1 марта ФНС передает в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 000 рублей в месяц. Эксперт по работе с самозанятыми на конференции «Клерка» успокоил работодателей.

1 марта 2024 года работодатели, которые сотрудничают с самозанятыми, испугались проверок Минтруда и ФНС. Эта тема стала одной из самых горячих и обсуждаемых во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Это всего лишь формальность. Она нужна для того, чтобы у контролирующих органов была возможность посетить сразу все их интересующие компании, — сказал Артур Шибаев, специалист компании Qugo.

Также он рассказал, что компании его клиентов уже сталкиваются с проверками и допросами. Самозанятых и ИП-сотрудников вызывают на допросы, чтобы убедиться, есть ли признаки трудовых отношений в договорах ГПХ.

Важно не переводить штатных сотрудников во внештатных самозанятых. Иначе это будет расцениваться как схема. Самозанятым не нужно предоставлять постоянные рабочие места, их доход должен быть все время разным, — добавила Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита».

Во время допроса могут задавать каверзные вопросы, например: «Вы где получаете зарплату?». Выплаты самозанятыми не могут считаться заплатой, поэтому важно сразу пресекать подобные попытки.

Исполнители — не могут быть сотрудниками: они партнеры и подрядчики, которые помогают бизнесу решать точечные задачи, которые выходят за рамки ответственности штатного персонала.