Социальные пособия

Социальный фонд рассказал, когда ребенок сам станет владельцем маткапитала

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родителей, может самостоятельно распоряжаться сертификатом материнского капитала.
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Есть исключительные случаи, в которых владельцем материнского капитала может стать сам ребенок. Это ситуация, когда у единственного родителя прекратилось право на получение маткапитала. Например, в случае смерти или если мать или отца лишили родительских прав.

В таком случае право на материнский капитал будет у самого несовершеннолетнего, который может распоряжаться сертификатом через опекунов или усыновителей, но с согласия органов опеки.

Учащиеся от 18 до 23 лет могут самостоятельно подавать заявление о направлении средств.

В обоих случаях вместе с заявлением в Соцфонд нужно предоставить документ, который подтвердит, почему владельцем сертификата стал ребенок, — сказано в телеграм-канале Социального фонда.

Как только заявление будет одобрено, электронный сертификат появится в личном кабинете ребенка на портале Госуслуг.

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