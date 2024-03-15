Пошли проблемы с уменьшением налога по УСН на взносы за работников в декларации

Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Взносы с зарплаты сотрудников за декабрь 2022 года были уплачены в январе 2023 года. Уведомление по ЕНП на них не сдавали, налоговики начислили их по РСВ.
Отдельной платежки на эти взносы нет, так как был единый платеж ЕНП на сумму взносов и НДФЛ. ИФНС утверждает, что эти деньги они отнесли на НДФЛ и якобы надо было делать платежку на КБК взносов, тогда бы вопросов не было.
Инспекторы готовятся составлять акт проверки с нарушением и доначислением налога по УСН и пеней.
Бухгалтер в недоумении констатирует: «Театр абсурда начался. Написала им ответ, приложила платежки. Сальдо положительное всегда».
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Комментарии4
Не удивлена, почему-то, ни разу.
теперь доказывай, что не верблюд
Пришло требование с налоговой, я сразу и не поняла, что хотят.
Убрать с УСН, только 1% за 2022год, там кусочек оплачен в 2023, ну я и уменьшила на эту сумму усн за 2023г,. но так как на 01.01.23 была переплата, то сумму оплаченную в 1кв23 как 1% страховых взносов за 2022г нужно убрать, как то так.
А если бы переплаты не было, тогда декларация легла бы правильно у них!
Да, ладно!