Пошли проблемы с уменьшением налога по УСН на взносы за работников в декларации

Упрощенцы стали получать из ИФНС требования о неправомерном уменьшении налога на страховые взносы за декабрь 2022 года.

Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Взносы с зарплаты сотрудников за декабрь 2022 года были уплачены в январе 2023 года. Уведомление по ЕНП на них не сдавали, налоговики начислили их по РСВ.

Отдельной платежки на эти взносы нет, так как был единый платеж ЕНП на сумму взносов и НДФЛ. ИФНС утверждает, что эти деньги они отнесли на НДФЛ и якобы надо было делать платежку на КБК взносов, тогда бы вопросов не было.

Инспекторы готовятся составлять акт проверки с нарушением и доначислением налога по УСН и пеней.

Бухгалтер в недоумении констатирует: «Театр абсурда начался. Написала им ответ, приложила платежки. Сальдо положительное всегда».