Отпуска

7% сотрудников не были в отпуске больше двух лет

Бухгалтеры переживают по поводу ухода в отпуск: они чувствуют себя виноватыми перед руководителями, коллегами и клиентами за то, что решили взять перерыв в работе.

9% россиян еще ни разу не брали отпуск на своем текущем месте работы, а 7% не отдыхали уже больше двух лет.

Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин. Ни разу не уходили в отпуска 12 и 4% соответственно, — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Большинство сотрудников (88%) не испытывают моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами за то, что они решили отдохнуть от работы. Виноватыми себя чувствуют только 3%.

Чаще всего переживают по поводу ухода в отпуск руководители, инженеры, врачи и медсестры, бухгалтеры и квалифицированные рабочие.

Комментарии

2
  • Ирина

    Бухгалтеры переживают по поводу ухода в отпуск: они чувствуют себя виноватыми перед руководителями, коллегами и клиентами за то, что решили взять перерыв в работе

    Я не переживаю, я просто не могу себе позволить.

  • Артем

    хм. у нас заставляют идти в отпуск. правда в межотчетный период и не более чем на две недели.

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