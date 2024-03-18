Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам 75% общей суммы страховой ответственности

Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера

Почти все налоги, взносы и прочие перечисления в бюджет теперь нужно платить общей суммой в составе ЕНП. Для расшифровки в инспекцию подают уведомления по начислениям, которые входят в ЕНП. Изменения в НК повлияли на сроки подачи уведомлений в 2024 году — рассказываем о новшествах и даем шпаргалку, чтобы не пропустить нужную дату.