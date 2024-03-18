Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам 75% общей суммы страховой ответственности

С 29 февраля 2024 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатила вкладчикам банка «Киви» 3,26 млрд рублей. Это 75% страховой ответственности.
Выплаты производит ПАО «Банк Уралсиб», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента, — сказано в телеграм-канале АСВ.
По закону клиентам могут вернуть не больше 1,4 млн рублей.
Недавно мы писали, что на электронных кошельках банка QIWI у клиентов осталось 4,4 млрд рублей. Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.
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