🙉 Людям в личный кабинет приходят чужие справки 2-НДФЛ

После того, как все налоговые агенты сдали 6-НДФЛ за 2023 год, данные из справок отразились в личных кабинетах физлиц. Но кому-то в ЛК попала чужая справка, а кому-то – своя, но липовая.

Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Из года в год повторяется одна и та же история – людям приписывают чужие доходы то от ценных бумаг, то от азартных игр.

В этот раз бухгалтеру в личный кабинет пришла справка от неизвестной компании с кодом дохода 2000. Теперь женщина думает, куда жаловаться. По совету ФНС хотела обратиться в Роструд, но коллеги огорчили – это бесполезно. Возможно, стоит написать заявление в полицию, ведь идет нарушение с персональными данными.

Ранее мы уже писали о подобной истории. Также о подобном явлении (липовых доходов от букмекеров) рассказывали налоговики.

Есть истории, когда людям отказывают в детском пособии из-за того, что у них по справке есть доход, который на самом деле они не получали.

Впрочем, один из участников обсуждения рассказал, что тоже обнаружил в своем ЛК чужую справку. Но это было не мошенничество, а ошибка налогового ПО. Ему приписали доход его полного тезки.