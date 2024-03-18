При расчете отпускных прошлую зарплату надо индексировать, только если повышение было общим

При расчете отпускных берут зарплату за предыдущие 12 месяцев. Если раньше был один оклад, а к моменту отпуска – уже другой (выше), то и прошлую зарплату надо проиндексировать для расчета отпускных.

Но индексацию учитывают не всегда.

Корректировка среднего заработка идет только в том случае, когда тарифные ставки, оклады повышают всем работникам организации, филиала, подразделения.

Если у конкретного работника было персональное повышение, его не учитывают. Если повышение было только у некоторых сотрудников, его тоже не учитывают (письмо Минтруда от 26.02.2024 № 14-1/ООГ-1018).

Как учитывать индексацию, смотрите в нашей таблице.

Когда произошло повышение зарплаты Как учитывать при расчете отпускных Пример в расчетный период выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период, повышают на коэффициенты индексации (их считают для каждого месяца) Отпуск с 18.03.2024. Повышение зарплаты было с 01.10.2023. Повышать надо выплаты с 01.04.2023 по 30.09.2023 после расчетного периода до наступления отпуска повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период Отпуск с 18.03.2024. Повышение зарплаты было с 01.03.2024. Повышать надо средний заработок за период с 01.04.2023 по 31.03.2024. в период сохранения среднего заработка часть среднего заработка повышается с даты повышения зарплаты до окончания этого периода Отпуск с 18.03.2024 по 14.04.2024. Повышение зарплаты произошло с 01.04.2024. Повышать надо средний заработок с 01.04.2024 по 14.04.2024

В 2024 году в силу вступил целый ряд новых правил по расчету зарплаты, пособий и компенсаций дистанционным работникам, а также появились новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ.