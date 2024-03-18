При расчете отпускных прошлую зарплату надо индексировать, только если повышение было общим

Но индексацию учитывают не всегда.
Корректировка среднего заработка идет только в том случае, когда тарифные ставки, оклады повышают всем работникам организации, филиала, подразделения.
Если у конкретного работника было персональное повышение, его не учитывают. Если повышение было только у некоторых сотрудников, его тоже не учитывают (письмо Минтруда от 26.02.2024 № 14-1/ООГ-1018).
Как учитывать индексацию, смотрите в нашей таблице.
Когда произошло повышение зарплаты
Как учитывать при расчете отпускных
Пример
в расчетный период
выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период, повышают на коэффициенты индексации (их считают для каждого месяца)
Отпуск с 18.03.2024.
Повышение зарплаты было с 01.10.2023.
Повышать надо выплаты с 01.04.2023 по 30.09.2023
после расчетного периода до наступления отпуска
повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период
Отпуск с 18.03.2024.
Повышение зарплаты было с 01.03.2024.
Повышать надо средний заработок за период с 01.04.2023 по 31.03.2024.
в период сохранения среднего заработка
часть среднего заработка повышается с даты повышения зарплаты до окончания этого периода
Отпуск с 18.03.2024 по 14.04.2024. Повышение зарплаты произошло с 01.04.2024.
Повышать надо средний заработок с 01.04.2024 по 14.04.2024
В 2024 году в силу вступил целый ряд новых правил по расчету зарплаты, пособий и компенсаций дистанционным работникам, а также появились новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ.
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