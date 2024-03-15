Новая схема мошенников: главное увидеть ваше лицо. И ваша биометрия уже у них

Злоумышленники от лица «роботизированной системы» снимают ваше лицо, чтобы затем использовать его для входа по биометрии. И если просто отключить видео, они тут же заканчивают разговор.

Телеграм-канал «Вестник киберполиции России» Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД приводит короткий наглядный видеоролик, как работает новая схема.

Сбер звонит по видео(!)звонку и якобы робот предупреждает, что вы должны видеть себя на экране своего телефона. И дальше фраза от них «я вас не вижу, вы меня тоже не видите». Они уточняют затем, отображается ли у вас на экране ваше лицо. Это им нужно, чтобы зафиксировать вашу биометрию (радужная оболочка глаза и др.).