Как отпуск по уходу за ребенком отражать в ЕФС-1

Но если женщина до отпуска по уходу работала полный день, а теперь выходит на неполный, то это нужно отразить в подразделе 1.1 ЕФС-1 как перевод с кодом НЕПД.
Если сотрудница ранее работала в офисе, а выходит на дистанционку, то тоже надо сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 с кодом ДИСТ.
Отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет отражают в подразделе 1.2 ЕФС-1 по итогам года с кодом ДЛДЕТИ.
Смотрите в нашей таблице, когда надо сдавать ЕФС-1 на женщин в сотрудников по уходу.
Событие
Какой раздел ЕФС-1 сдавать
Когда сдавать
Сотрудница берет отпуск по уходу за ребенком
1.2
В течение 3 рабочих дней после заявления работника
Сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком на неполный день (а раньше работала полный)
1.1
До 25 числа следующего месяца
Сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком на дистанционку (а раньше работала в офисе)
1.1
До 25 числа следующего месяца
Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет в течение года
1.2
До 25 января следующего года
В каких случаях в марте надо сдавать ЕФС-1, смотрите в нашей таблице здесь.
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