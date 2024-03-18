Лжецы заплатят штраф 20% от суммы инвестиционного налогового вычета

Если сообщить налоговикам недостоверные сведения об открытии ИИС или о заключении договора долгосрочных сбережений, то придется заплатить штраф в размере 20% от суммы налогового вычета.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует принять во втором чтении законопроект о предоставлении налоговых вычетов по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Ко второму чтению подготовили поправки, по которым за предоставление налоговой недостоверных сведений о факте открытия ИИС, о факте заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений, суммах фактических взносах, будет штраф в 20% от суммы налога, неправомерно полученной от инвестиционного налогового вычета.

Размер вычета ограничен 400 000 рублей в год. Негосударственные пенсионные фонды будут передавать в налоговую информацию о заключенных договорах долгосрочных сбережений. Это позволит лучше контролировать предоставление вычетов.

Также налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, которые были получены с 1 января 2024 года. Для этого нужно заключить договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) начиная с 2024 года.