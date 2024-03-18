🙍🙎 Двух бухгалтеров можно записать в одну строку штатного расписания

Такое разъяснение дает Роструд.

Если наименование должности и оклад совпадают, в штатном расписании следует указать одну позицию.

Ранее Роструд указывал, что если должность бухгалтера в штатном расписании одна, то делить ее два человека по 0,5 ставки не могут. Должно быть две строки под каждого бухгалтера.

Таким образом:

если штатных единиц две, но по 0,5 ставки (0,5 + 0,5) — то строк в штатном расписании должно быть две.

если штатных единиц будет две по полной ставке (1 + 1) — то можно занести их в одну строку штатного расписания как 2 единицы;

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