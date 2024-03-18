В сетевых магазинах сделают «российские полки». Правительство поддерживает

Законопроект о «российской полке» внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Пока что все ведомства поддержали идею. Против высказалась только ФАС. Служба считает, что это приведет к росту цен для потребителей.

Законопроект о «российской полке» уже поддержали Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития.

Против выступает только Федеральная антимонопольная служба, которая считает, что новые правила для продавцов приведут к росту цен на товары для потребителей. Сам текст проекта внесут в Госдуму в весеннюю сессию.

Депутаты предлагают создать в торговых сетях отдельные полки с товарами отечественных производителей. В закон о торговле внесут изменения, чтобы продавцы предоставляли полку товарам отечественного производства по квоте. Причем правило будет действовать не только для розницы, но и для маркетплейсов. Таким образом власти хотят увеличить долю отечественных товаров до 50%. Об этом пишут «Известия».

Наша цель — поддержать не только отечественных производителей, но и покупателей. Важно, чтобы документ нашел понимание у людей. Пока мы предлагаем распространить нормы проекта на непродуктовые товары, например бытовую химию. Возможно, в перспективе нормы коснутся пищевой продукции, — сказала депутат и автор законопроекта Татьяна Буцкая.

На «российскую полку» можно поставить продукцию компаний, которые расположены в РФ, если они принадлежат россиянам или гражданам Белоруссии. Квота не должная превышать 50% от полки в сетевых магазинах.

ФАС считает, что требование о квоте может стать для производителей обременительным и трудно исполнимым. Сейчас у бизнеса нет проблем с поставками своего товара в розницу.

Зависимость от импорта есть в бытовой технике, электронике, косметике, парфюмерии, детских товарах.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров рассказал, что товары отечественного производства могут обойтись потребителям дороже, чем импортные. Также не исключено, что принудительная продажа российской продукции снизит спрос и навредит экономике в отдельных секторах.