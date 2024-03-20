🔥Срочный вебинар по самозанятым и комиссиям для работодателей. Уже завтра, не пропустите!

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.
На срочном вебинаре разберемся с критериями мониторинга и с лимитами на работу с самозанятыми, установленными Минтрудом. Он состоится уже 20 марта в 11:00 мск.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре разберем:
Изменения законодательства и закон № 565-ФЗ.
Санкции за подмену договора. Что будет, если договор с самозанятым признают трудовым.
Мониторинг договоров с самозанятыми.
Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии.
Кому налоговая будет задавать вопросы.
Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.
Ждем вас на вебинаре 20 марта в 11:00 мск!
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