Самозанятые

🔥Срочный вебинар по самозанятым и комиссиям для работодателей. Уже завтра, не пропустите!

Минтруд установил лимиты на работу с самозанятыми. Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с внешними исполнителями.
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С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

На срочном вебинаре разберемся с критериями мониторинга и с лимитами на работу с самозанятыми, установленными Минтрудом. Он состоится уже 20 марта в 11:00 мск.

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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

  • Изменения законодательства и закон № 565-ФЗ.

  • Санкции за подмену договора. Что будет, если договор с самозанятым признают трудовым.

  • Мониторинг договоров с самозанятыми.

  • Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии.

  • Кому налоговая будет задавать вопросы.

  • Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.

Ждем вас на вебинаре 20 марта в 11:00 мск!

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🔥Срочный вебинар по самозанятым и комиссиям для работодателей. Уже завтра, не пропустите!

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