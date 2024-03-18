В информационной системе Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию

В информсистеме ЕИСОТ некорректно отражается информация о специальной оценке рабочих мест за 2019-2022 годы. От этих сведений зависит, какие выплаты назначит Социальный фонд сотрудникам вредных и опасных производств при досрочном выходе на пенсию.

Сотрудники могут столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информационной системе Минтруда. У ведомства частично попали данные спецоценки рабочих мест за 2019-2022 годы, которая определяет вредность и опасность условий труда. Эта информация нужна Социальному фонду для расчета досрочной пенсии.

В Минтруде объяснили «Коммерсанту», что у Соцфонда есть альтернативные источники, где хранится эта информация. Однако собеседники издания заявили, что профсоюзы уже готовятся подавать судебные иски из-за некорректных расчетов пенсионных выплат.

Где-то видны не те профессии работников, где-то изменился класс опасности. Например, части рабочих мест офисных сотрудников присвоен третий класс условий труда (вредности), а многие синие воротнички в промышленности, наоборот, получили второй класс, который явно занижен, — сказал представитель профильного комитета РСПП Валерий Корж.

Сейчас Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ) с ошибками выдает часть данных о сотрудниках, которые должны выйти на досрочную пенсию. На нее могут претендовать около 8 млн человек.

Организации-страхователи представляют в СФР отчетность с персонифицированными сведениями о физлицах в том числе с указанием вредных и опасных условий труда на рабочем месте при их наличии в отношении тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Именно эти сведения учитываются в дальнейшем при назначении пенсии, — сказали в Министерстве труда.

Работники на вредных и опасных производствах выходят на пенсию раньше: мужчины в 50 лет, а женщины в 45 лет.