Банки

Центробанк подал иск к банку «Киви»

По закону ЦБ обязан в течение 15 дней подать заявление с суд, чтобы ликвидировать кредитную организацию, у которой отозвали лицензию.
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Арбитражный суд Москвы принял от Центробанка иск к АО «Киви Банку», который 21 февраля 2024 года лишился лицензии.

Сейчас на сайте картотеки судебных дел нет деталей претензий. Не исключено, что заявление ЦБ связано с требованием ст. 23.1 закона «О банках и банковской деятельности». В этой статье сказано, что регулятор обязан в течение 15 рабочих дней после отзыва лицензии подать в суд заявление о ликвидации кредитной организации.

Лицензия была отозвана из-за того, что банк в течение последних 12 месяцев 5 раз нарушал федеральные законы о банковской деятельности. ЦБ дважды вводил ограничения на проведение отдельных операций.

Кроме того, «Киви» банк систематические нарушал требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, — сказано на сайте ЦБ.

Банк «Киви» занимал 89 место в банковской системе РФ, но не был значимым кредитором реального сектора экономики.

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