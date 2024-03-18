Банки

Банки в Крыму будут работать по новой системе. Она станет альтернативой SWIFT

Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.
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Власти Крыма внедрят альтернативную систему клиринга, при которой иностранные контрагенты будут защищены от вторичных санкций при работе на полуострове.

Об этом рассказал «РИА Новостям» вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР, — сказал Мурадов.

Система станет аналогом SWIFT и позволит проводить безвалютные зачеты по товарообмену. Два банка со стороны продавца и покупателей смогут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. Такая же система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.

Сейчас в РФ действует альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на январь 2024 к СПФС подключились 557 банков и компаний из 20 стран.

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Банки

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