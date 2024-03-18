Банки в Крыму будут работать по новой системе. Она станет альтернативой SWIFT

Власти Крыма внедрят альтернативную систему клиринга, при которой иностранные контрагенты будут защищены от вторичных санкций при работе на полуострове.
Об этом рассказал «РИА Новостям» вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР, — сказал Мурадов.
Система станет аналогом SWIFT и позволит проводить безвалютные зачеты по товарообмену. Два банка со стороны продавца и покупателей смогут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. Такая же система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.
Сейчас в РФ действует альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на январь 2024 к СПФС подключились 557 банков и компаний из 20 стран.
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