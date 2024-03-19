Необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год

Налоговую базу по процентному доходу со вкладов можно уменьшать вплоть до нуля.

В Госдуму внесли законопроект, по которому со вкладов сроком действия больше 1 года необлагаемая база будет учитываться за каждый год, а не в конце срока.

Если при определении налоговым органом налоговой базы в текущем налоговом периоде сумма процентов превысила сумму доходов в виде процентов, то величина такого превышения может уменьшать вплоть до нуля налоговую базу, — сказано в законопроекте.

Если у вкладчика в текущем налоговом периоде нет полученных доходов в виде процентов, то величина превышения признается равной произведению одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде.

В расчете базы НДФЛ по процентам необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ставки ЦБ в течение года.