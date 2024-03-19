Депутаты увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам

Если не пустить газовщиков на свою территорию, физлица заплатят до 10 000 рублей, юридические лица — до 500 000 рублей, а должностные лица — до 100 000 рублей.

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендует принять во втором чтении законопроект, по которому увеличат штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

Законопроект актуальный и своевременный: множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из‑за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий, — сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования должностных лиц оштрафуют на сумму до 100 тыс. рублей, юридических лиц — до 500 тыс. рублей, а физлица заплатят до 10 тыс. рублей.

Такие же штрафы будут действовать и для тех, кто не предоставляет информацию об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.