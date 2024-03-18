Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

В ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.
Искусственный интеллект позволит ускорить процессы документооборота, фрахта, перевалки и доставки грузов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова.
Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций, — сказал ученый.
Россия входит в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%.
Комментарии13
Я спокоен. Родное правительство не допустит этого. Ни один ИИ не пробьет целенаправленный хаос творимый нашими законодателями.
так может быть им спасибо ото всего бухгалтерского сообщества приносить нужно?
Гегель еще 200 лет назад рассказал про дуализм. Нет ничего хорошего, и нет ничего плохого. Все одновременно и то и то. Благодаря идиотам я работаю. Я работаю вопреки идиотизму.
"Шо, опять??"(с) Ох уж эти ученые, совсем потеряли связь с действительностью. Ну ничего, "жизнь это поправит..."(с) Что-то меня на цитаты потянуло от таких высказываний.
а он хоть малость разбирается в бухгалтерии? Вообще, хотя бы поверхностные представления имеет о том, чем занимается бухгалтер?
Ну это же не основная работа бухгалтера? Правда?
может быть, отдельные, единичные, даже не участки учёта, а отдельные операции - возможно и может выполнить. Но не "заменить бухгалтера"