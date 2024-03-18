Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Профессии сотрудников бухгалтерии и отдела кадров под угрозой исчезновения. Специалистов заменят автоматизированные технологии, которые научились успешно управлять активами.

В ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.

Искусственный интеллект позволит ускорить процессы документооборота, фрахта, перевалки и доставки грузов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова.

Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций, — сказал ученый.

Россия входит в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%.