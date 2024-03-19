Уведомление по ЕНП

Что делать, если подали уведомление по НДФЛ с ошибкой

Бухгалтер подала уведомление по НДФЛ и ошиблась суммой. В тот же день в налоговую отправили второе уведомление с правильной суммой, но в личном кабинете ИП осталась сумма из первого уведомления.

Эту проблему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер ИП отправила в налоговую уведомление по НДФЛ, в котором ошиблась суммой: перепутала и оставила такую же сумму, как по страховым взносам. Теперь в личном кабинете в обязательствах отображаются две одинаковые суммы.

Коллеги рекомендуют позвонить в ИФНС и уточнить, было ли принято исправленное уведомление.

Я сначала отправила общей суммой НДФЛ, а дома вспомнила, что дивиденды отдельно и подала корректировку, поделив на две строчки. И буквально на след. день сторно прошла первая сумма и в разбивке вторая, что очень меня порадовало, — рассказала о своей ситуации подписчица.

Также советуют сделать корректировку и отправить уведомление с нулевой суммой по тому же периоду. Однако обнуляют документ, когда есть ошибка в КБК или ОКТМО.

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